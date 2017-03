Die Straßenbahn M10 ist eine der am stärksten genutzten Tram-Linien in Berlin, im März müssen sich die zahlreichen Fahrgäste nun auf eine geänderte Linienführung einstellen. Von Dienstag, 7. März, bis einschließlich Montag, 20. März, fährt die M10 nur zwischen dem S- und U-Bahnhof Warschauer Straße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Alle Informationen zu Fahrplänen und Fahrplan-Änderungen finden sich wie gewohnt auf den Aushängen an den Haltestellen, auf BVG.de, im BVG-Navi sowie in der kostenlosen App BVG FahrInfo Plus.

Fahrgäste, die zum Hauptbahnhof wollen, können tagsüber ab Eberswalder Straße die Bahnen der Linie 12 nutzen. Diese fahren während der Bauzeit eine geänderte Strecke zwischen Weißensee, Pasedagplatz und Hauptbahnhof, jeweils über Naturkundemuseum. Außerdem wird tagsüber ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Nordbahnhof eingerichtet. Von dort fährt neben der 12 auch die M8 zum Hauptbahnhof. Im Nachtverkehr fahren Ersatzbusse für die M10 zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Hauptbahnhof.



Aufgrund der geänderten Linienführung der 12 bittet die BVG Fahrgäste, die zu den Bahnhöfen Friedrichstraße, Mitte und Am Kupfergraben wollen, ab Nordbahnhof in die S1, S2 oder S25, ab U-Bahnhof Naturkundemuseum in die U6 bzw. ab Eberswalder Straße in die M1 umzusteigen.