Durch einen Wasserschaden ist eine Cannabis-Plantage in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Altglienicke aufgeflogen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, machten sich Mieter am späten Montagabend auf die Suche nach der Ursache des Wasserschadens und fanden in der über ihnen liegenden Wohnung zufällig die Pflanzen.

Zutritt zu der Wohnung hätten sich die Mieter "nicht einfach so durch eine offene Tür" verschafft, umschrieb ein Polizeisprecher das Eindringen der Mieter. Ihnen droht jetzt dennoch ein Ermittungsverfahren wegen Einbruchs.

In der Wohnung fanden sie neben rund 150 Cannbis-Pflanzen einen überlaufenden Wasserbehälter und technisches Equipment wie Stromverteiler und Luftschläuche. Die Mieter riefen die Polizei, die alles beschlagnahmte. Laut Polizei war kein Bewohner anzutreffen. Wem die Plantage gehört, werde jetzt ermittelt.