Bei einem Autofahrer in Friedrichshain hat die Berliner Polizei "ein buntes Allerlei an Straftaten" festgestellt. Wie die Polizei am Montag mittelte, hatte der 35-Jährige am späten Sonntagabend zunächst versucht, einer Kontrolle zu entgehen. Dabei sei er mit einem Streifenwagen zusammengestoßen und habe an beiden Fahrzeugen Blechschaden verursacht, verletzt wurde niemand.

Dann stellte sich heraus, dass der Pkw des Mannes sowie die Autokennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Der Fahrer war außerdem betrunken und hatte keinen Führerschein dabei. Zu allem Überfluss fanden die Polizisten in dem Auto ein Klappmesser, einen Wurfstern, eine geringe Menge Drogen und Medikamente. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen.