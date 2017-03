Am Flughafen Tegel ist die Feuerwehr am Samstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Im Bereich der Sicherheitskontrollen war am frühen Abend Reizgas ausgetreten, nachdem eine Passagierin den Behälter entsorgt hatte. "Als die Frau die Dose in einen bereitstehenden Container warf, löste sich das Sicherheitsventil des Behälters und das gesamte Reizgas strömte aus", sagte Christian Grätz, Sprecher der Berliner Feuerwehr, rbb|24 am Samstagabend. Dabei seien insgesamt zwölf Personen verletzt worden, die sich unmittelbar in der Nähe aufhielten.

"Der Vorfall hat keinen kriminellen Hintergrund, die Frau hätte das Reizgas nur eben nicht mit an Bord nehmen dürfen", sagte Grätz. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Passagierin und ihr Begleiter selbst am stärksten verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Um die übrigen zehn Menschen, darunter drei Security-Kräfte, kümmerte sich der Flughafen-Notarzt.

Weil die Feuerwehr zunächst nicht genau wusste, ob es noch mehr Verletzte geben würde, rückte sie mit 42 Einsatzkräften aus. Hinzu kamen laut Feuerwehr-Sprecher Grätz zehn Mitarbeiter der Flughafen-Feuerwehr.