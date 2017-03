In Berlin-Reinickendorf hat ein Polizist einen Kampfhund erschossen. Das Tier habe zuvor den Kollegen des Beamten angegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Nach Polizeiangaben waren Beamten in die Schlieperstraße gerufen worden, weil ein 38-Jähriger auf der Straße randalierte und die Eingangstür eines Hauses beschädigt hatte. Bei sich hatte der Mann einen nicht angeleinten Kampfhund. Wie ein Polizeisprecher am Abend rbb|24 sagte, geht die Behörde davon aus, dass es sich bei dem Tier um einen Mischling aus Pit Bull und Staffordshire Terrier handelte.



"Nachdem die Polizisten den alkoholisierten Mann vergeblich aufgefordert hatten, seinen Hund anzuleinen, der Mann lautstark und in einer aggressiven Haltung auf einen der Beamten zulief, griff das Tier den Polizisten an und wurde durch einen Schuss aus der Dienstwaffe seines Kollegen getötet", hieß es von der Polizei.



Die Polizisten nahmen den Betrunkenen mit zur Dienststelle, um seine Personalien festzustellen, ließen ihn danach aber nach Hause gehen. Der tote Hund wurde einem Bekannten des Mannes überlassen.