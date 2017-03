Als Handwerker verkleidet, soll ein 36-Jähriger in Berlin mindestens 20 Keller leergeräumt haben, bei über 60 weiteren Kellereinbrüchen gilt er als verdächtig. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sie schon im Oktober bei dem Mann etwa 100 Kubikmeter Diebesgut sichergestellt - Werkzeuge, Münzsammlungen, Computer, Musikanlagen, Textilien und Spielzeug.



Die Auswertung der Gegenstände führte jetzt zu einem Haftbefehl. Dabei entdeckten die Ermittler erneut rund 30 Kubikmeter Beute. Alles zusammen habe eine komplette Halle gefüllt, berichtete die Polizei. Den Ermittlungen zufolge nutzte der Mann für den Abtransport seiner Ware meist einen Miettransporter, so dass es nach außen wie eine bestellte Entrümpelung wirkte.