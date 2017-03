Rasen, falsch parken, bei Rot fahren: 2016 ist die Zahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten in Berlin wieder leicht gestiegen - auf rund 3,86 Millionen. Damit bringen die Verkehrssünder dem Land wieder Millionen in die Kassen - das geht aus Angaben der Senatsverwaltung hervor.

Bei Rot über die Ampel, Handy am Steuer oder Parken im Parkverbot: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Verkehrssünden in Berlin um rund zwei Prozent gestiegen. Das bestätigte der Sprecher der Senatsinnenverwaltung, Martin Pallgen, am Freitag rbb|24.

Wie aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der CDU im Abgeordnetenhaus hervorgeht, registrierten die Ordnungshüter im vergangenen Jahr 3,86 Millionen Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das sind fast 75.000 mehr als 2015, aber deutlich weniger als 2014, als noch 3,97 Millionen Fälle festgestellt wurden.