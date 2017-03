Mehr junge Menschen haben in Berlin im vergangenen Jahr ihr Abitur oder Fachabitur gemacht. Die Zahl der Abschlüsse mit Fachhochschulreife an beruflichen Schulen ging dagegen leicht zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.



Acht Prozent mehr Abgänger als im Vorjahr erwarben die allgemeine oder fachgebunde Hochschulreife an Gymnasien, Sekundarschulen oder beruflichen Schulen. Die Zahl derer, die sich für die Fachhochschulreife entschied, ging um 2,6 Prozent zurück.



Insgesamt holten sich etwa 18.000 Schulabgänger 2016 ein Ticket zum Studium, drei Viertel von ihnen an allgemeinbildenden Schulen. 2015 waren es noch rund 17.000 Studienberechtigte. Der Anteil der Frauen überwog insgesamt mit 52 Prozent, etwas mehr Männer gab es dagegen an den Berufsschulen mit rund 55 Prozent.