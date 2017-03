In Berlin-Mitte wird am Sonntag eine neue ganzjährige Notübernachtung für wohnungslose Frauen eröffnet. Insgesamt zehn Übernachtungsplätze werden in "Evas Obdach" angeboten, wie der Caritasverband am Montag mitteilte.



Die Unterkunft befindet sich im Bernhard-Lichtenberg-Haus der katholischen Kirche in der Französischen Straße, direkt hinter der St-Hedwig-Kathedrale. Obdachlose Frauen können sich das ganze Jahr über dorthin wenden, wenn sie einen Übernachtungsplatz, Verpflegung oder Beratung brauchen. Geöffnet ist "Evas Obdach" täglich von 19.00 bis 9.00 Uhr.



Mit der Eröffnung der neuen Notunterkunft hat Berlin dann drei ganzjährige Übernachtungsangebote für wohnungslose Frauen mit insgesamt 30 Plätzen. Schätzungen zufolge leben in Berlin 2.500 Frauen auf der Straße.