Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag das Ordnungsamt Reinickendorf beschmiert. Großflächig spritzten der oder die Täter blaue Farbe auf die Fassade am Eingang. Auch die Scheiben der Eingangstüren wurden beschädigt.

Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht, sagte eine Pressesprecherin der Polizei rbb|24. Angezeigt wurde die Tat gegen 9.45 Uhr. Wie die Farbe an die Fassade gespritzt wurde, ist noch unklar. Am Tatort hätten die Beamten keine Spuren - etwa von geplatzten Farbbeuteln - gefunden, so die Sprecherin.