Nach Überfall auf 23-Jährigen in Treptow

Vermutlich aus Angst vor seinem erzürnten Opfer hat ein mutmaßlicher Räuber in der Nacht zu Mittwoch selbst die Polizei alarmiert. Zunächst hatte der 42-jährige Mann mit zwei weiteren Tätern einen 23-Jährigen beim Verlassen eines Spielcasinos in der Grünauer Straße überwältigt. Die drei brachten ihr Opfer gemeinsam zu Boden und verletzten es mit einem Messer an der Hand. Anschließend flüchteten die Angreifer.