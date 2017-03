Schwerer Zwischenfall in Wannsee

Bei einem Radrennen in Berlin hat sich am Sonntag ein schwerer Zwischenfall ereignet. Nach Medienberichten ist ein Auto auf die abgesperrte Strecke am Wannsee gefahren. Die Hintergründe sind unklar.



Drei Radfahrer und ein Ordner wurden nach ersten Angaben der Polizei verletzt. Zwei Radfahrer seien schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich.