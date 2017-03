Eine der besten Schülerzeitungen Brandenburgs kommt aus Potsdam. Die Schülerzeitung des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder "der tornowgraph" belegte in der Kategorie Gymnasium/Gesamtschule den ersten Platz. Die Auszeichnung wurde am Montag im Potsdamer Landtag vergeben. Bei den Oberschulen ging der erste Preis an die Werner-von Siemens-Schule in Gransee. Deren Zeitung heißt "Werners beste Seiten".

An dem Wettbewerb hatten sich über 31 Schülerzeitungen und vier Online-Formate beteiligt. Die Potsdamer Schülerzeitung "der tornowgraph" belegte schon zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz. Die beste Schülerzeitung einer Grundschule heißt "PAULIE" und wird an der Paul-Maar-Grundschule in Schönefeld gestaltet. Unter den Förderschulen gewann die Redaktion "Löwenstark“ der Schule "Am Grünen Grund" in Bad Belzig. Der Sonderpreis Online geht an Louise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg für ihre Schülerzeitung i-Wahn.

Insgesamt wurden zwölf Schülerzeitungen ausgezeichnet. Die Preise sind jeweils mit 150 Euro bis 500 Euro dotiert.