"Sternenblick Parey" öffnet - Astronomen bekommen im Havelland eine Beobachtungsstation

25.03.17 | 12:05 Uhr

Besonders dunkel ist es nachts im Westhavelland - ideal für Sterne-Gucker. Nun bekommen Hobby-Astronomen eine eigene Basis in Havelaue. Für einen scharfen Blick auf die Sterne steht ihnen hier von Samstag an eine dreieinhalb Meter Teleskop zur Verfügung. Von Susanne Hakenjos

Die Sterne sind aus der Region rund um den Gülper See in Brandenburg ganz besonders klar zu erkennen. Jetzt bekommen Sterne-Gucker im Naturpark Westhavelland ihre erste feste Beobachtungsstation: Vom "Sternenblick Parey" aus können Hobbyastronomen künftig in ferne Galaxien schweifen.

Thomas Becker hat das historische Teleskop restauriert

Schmuckstück der neuen Beobachtungsstation für den Blick in die Tiefen des Weltalls ist ein historisches Linsenteleskop. Die Röhre des Fernrohrs alleine misst bereits dreieinhalb Meter, es wiegt über 200 Kilogramm. Es hat 17,5 Zentimeter Linsendurchmesser und eine Brennweite von 261 Zentimeter. Dafür wurde im Hof der Naturparkverwaltung im havelländischen Parey in der Gemeinde Havelaue ein spezielles Betonfundament gegossen. Darauf kann das Teleskop jetzt an klaren Neumondnächten aus einem extra gebauten Unterstand herausgerollt werden und kommt dann zum Einsatz. Das historische Gerät wurde der Beobachtungsstation vom Planetarium Potsdam und dessen früherem Leiter Rolf König für Sternenbeobachtungen geschenkt, anlässlich der Anerkennung durch die Internationale Gesellschaft zum Schutz des dunklen Nachthimmels (IDA). Die Linse ist von Zeiss und wurde um 1919 hergestellt. "Es war allerdings nicht mehr einsatzfähig und wurde dann von mir restauriert", erklärt Thomas Becker. Er ist Mitarbeiter der Naturparkverwaltung, die den neuen "Sternenblick Parey" gemeinsam mit dem Förderverein Sternenpark Westhavelland betreut. An klaren Neumondnächten kommen auf der neuen kleinen Sternenbasis künftig aber auch mehrere moderne Geräte zum Einsatz.

Infos im Netz Sternenblick Parey Adresse: Naturwacht Westhavelland,

Pareyer Dorfstraße 5,

14715 Havelaue Koordinaten: +52,678° Nord / 12,247° Ost

bzw. +52°40'30" Nord / 12°14'06" Ost

Feste Säulen ersparen stundenlangen Aufbau

Im Hof der Naturparkverwaltung an der Pareyer Dorfstraße wurde in den vergangenen Monaten geschuftet. Zwei unscheinbare Betonsäulen zählen mit zur wichtigsten Ausstattung der kleinen Sternen-Beobachtungsstation. Sie wurden von einer Rathenower Firma unentgeltlich tief in den Boden gesetzt und ragen jetzt etwa 70 Zentimeter heraus. Auf den Säulen werden an Beobachtungsabenden verschiedene Teleskope mittels Adaptern montiert. Sie ermöglichen es, die Teleskope perfekt nach Norden auszurichten. Die Montierungen auf den Säulen sind fest installiert und durch Holzkästen wetterfest geschützt. "Die feste Aufstellung der Montierungen ist wichtig, um sie nicht jedes Mal neu auf- und abbauen zu müssen und um die Polachse parallel zur Erdachse zu justieren. Das ist ein langer Prozess, der ansonsten mehrere Stunden dauert und vor allem für die Astrofotografie notwendig ist und so nicht jede Nacht durchgeführt werden muss", erklärt Hobbyastronom Becker. Zur Ausstattung des Teams zählt unter anderem auch ein 200/2000 mm Schmidt Cassegrain Spiegelteleskop sowie ein 90/900 mm Bresser Linsenteleskop.

Auf festen Säulen können die Teleskope perfekt ausgerichtet werden

Erste feste Beobachtungsstation im Sternenpark

In unregelmäßigen Abständen gibt es im "Sternenblick Parey" künftig Beobachtungsabende unterm Sternenhimmel. Hier, über den kleinen Dörfern und weiten Wiesen der dünn besiedelten Havelniederung nördlich von Rathenow um den Hohennauener und den Gülper See, ist der Nachthimmel ganz besonders dunkel. Dadurch leuchten die Sterne um so heller, sind die Strukturen auch ganz weit entfernter Galaxien viel deutlicher sichtbar als anderswo, erklärt Hobby-Astronom Becker. Daher wurde der Naturpark Westhavelland von der internationalen Dark Sky Association im Februar 2014 als erster Sternenpark Deutschlands ausgezeichnet. Der "Sternenblick Parey" soll eine feste Anlaufstation im Sternenpark werden. "Wir haben bisher Führungen und Veranstaltungen gehabt, aber so eine richtige Beobachtungsstation fehlte noch. Dadurch wollen wir für Sternenfreunde auch aus ganz Deutschland einen zusätzlichen Anreiz schaffen, hierher zu kommen", sagt Becker. Der Ruf als bei Nacht dunkelste Region in Deutschland lockt zunehmend Hobbyastronomen und Sternenbegeisterte selbst aus fernen Ländern ins finstere Westhavelland, zum jährlich im Herbst stattfindenden Astro-Treff Gülpe beispielsweise oder zu individuellen Beobachtungen in der freien Landschaft. Auch wo sich dafür die besten Orte befinden, erfahren die Besucher der neuen Sternenbasis. Gehofft wird auch auf die Belebung des Tourismus. Mittlerweile haben sich auch vor allem die Natur- und Landschaftsführer auch zu Sternenführern fortgebildet. "Wir gehören auf jeden Fall zu den dunkelsten Gegenden in Deutschland, sogar in Mitteleuropa. Allerdings – ganz so dunkel wie in Chile oder Namibia allerdings wird es hier in Europa aber nicht mehr", rückt Becker einiges zurecht. Im Sommer und Herbst aber ist der Blick auf die Milchstraße allein schon mit bloßem Auge ein Ereignis.

Die Beobachtungsstation befindet sich in der Naturwacht Westhavelland.

Beobachtungsstation will noch wachsen

Für Fachvorträge oder Einführungskurse wurde in der Station auch ein kleiner Vortragssaal eingerichtet, mit Platz für knapp 40 Besucher. In der Ecke gibt es eine Lese-Ecke zum Schmökern rund ums Thema Astronomie. "Vielleicht wird es hier künftig auch Infoveranstaltungen für Schulklassen geben", meint Becker. "Wir lassen es langsam angehen und schauen, wie sich der Bedarf entwickelt." In Planung ist noch ein kleines Gebäude aus Holz von rund 16 Quadratmeter mit einem sich automatisch öffnenden Rolldach. Es soll um die jetzt bereits installierten Teleskop-Aufstell-Säulen herumgebaut werden. "Dann wäre es tatsächlich eine, wenn auch sehr kleine Sternwarte, aktuell aber nennen wir uns noch Beobachtungsstation", erklärt Becker. Finanzielle Unterstützung für den Aufbau kam auch vom Amt Rhinow.

Spektakulär leuchtet der Große Orionnebel.

"Dann geht's, bis auch die letzten keine Lust mehr haben"

Am Eröffnungsabend wird die Sternenpark-Urkunde der International Dark Sky Association (IDA)Association an Vertreter der Nachbargemeinde Schollene (Sachsen-Anhalt) von der anderen Seite der Havel übergeben. Die Teleskope werden erklärt, aber auch das Thema "Lichtverschmutzung", die zunehmenden Aufhellung des dunklen Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen, wird eine Rolle spielen. Vor allem aber erwartet die Besucher der Blick in den ganz besonders dunkeln Himmel über der nur wenige hundert Meter entfernten unteren Havel. "Zur Dämmerung werden wir den Merkur sehen, tief am Horizont und wir werden uns zum Beispiel den Planeten Jupiter anschauen, also Monde und Wolkenstrukturen und in der Nacht natürlich jede Menge 'Dark Sky Objekte', Galaxien, Sternenhaufen, den Orion-Nebel, den Andromeda-Nebel vielleicht noch. Und natürlich wird alles vor Ort erklärt. Und dann geht’s, bis die letzten keine Lust mehr haben", verspricht Thomas Becker.