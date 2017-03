Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben eine Bande geschnappt, die in Brandenburg, Berlin und fünf weiteren Bundesländern zahlreiche Geldautomaten in Bankfilialen gesprengt haben soll. "Mit hartnäckiger Arbeit hat unsere Sonderkommission eine Gruppe von fünf deutschen Berufskriminellen ermitteln können, denen allein 14 Sprengungen von Geldautomaten in Brandenburg und Berlin zugeordnet werden können", sagte Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Potsdam. Einige der Verdächtigen seien bereits seit den 90er Jahren straffällig. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.