In seiner kleinen Reha-Werkstatt entwickelt und baut der Rathenower alles, was er für seine ganz speziellen Patienten braucht. Die von ihm gebaute Pfoten-Prothese liegt für Max zur Anprobe bereit auf der Werkbank. Sie ist aus Metall, und ersetzt exakt den amputierten Teil des Vorderlaufs: Pfotenähnlich, unten mit einer Art Fuß, aber ohne Krallen, stattdessen mit einer Gummisohle. Die Prothese wird am Beinstumpf mit drei Klettverschlüssen montiert. "Damit versuchen wir Max wieder auf die Beine zu bringen.

"Für Tiere ist es lebensbedrohlich, wenn sie eines oder mehrere ihrer Beine nicht mehr benutzen können und wenn nichts gemacht wird", sagt Olaf Piritz. Doch erst seit wenigen Jahren gibt es für auch für Vierbeiner bei Lähmungen, Verletzungen oder Fehlfunktionen technische Hilfsmittel. "Vor acht Jahren wurde man von den Tierärzten ausgelacht, wenn man in die Praxis gegangen ist und gesagt hat: Hey, ich kann Prothesen bauen. Aber gerade in den Großstädten, wo das Tier auch Familienmitglied ist, da ist der Bedarf da", weiß Piritz.

Im Hauptberuf ist Olaf Piritz seit 20 Jahren gelernter Orthopädiemechaniker in der Humanmedizin. Er arbeitet bei einer Rathenower Firma. Zu seinem ersten tierischen Patienten kam er vor acht Jahren. Damals fertigte er in einer Neuruppiner Klinik für einen Mann eine Knieorthese wegen eines Bänderrisses. "Mein Hund hat genau das gleiche Problem. Können Sie da nicht auch was machen?", lautete der erste Auftrag.

Für Tiere arbeite er nur nebenberuflich, nach Feierabend und am Wochenende, in der eigens eingerichteten Reha-Werkstatt im ausgebauten alten Stallgebäude, hinter seinem Haus an der Rathenower Schliepenlanke. "Eigentlich ist es mehr ein Hobby. In Veterinär-Orthopädietechnik kann man sich auch gar nicht offiziell weiterbilden. Man macht's oder man macht's nicht", meint Piritz. "Und man macht's gut oder nicht. Und das entscheiden dann ja die Tiere, wenn wieder laufen oder nicht."