Der Schildipark in Panketal (Barnim) hat am Montag von Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger(SPD) Fördergelder in Höhe von 7.000 Euro erhalten. Das Geld stammt aus Lotto-Mitteln. In der privaten Einrichtung finden Schildkröten ein Zuhause, die von ihren Besitzern nicht mehr gewollt werden. In der Auffangstation werden die Tiere artgerecht untergebracht und wenn nötig medizinisch versorgt.

Mit dem Geld soll u.a. eine neue Teichanlage für Sumpf-Schildkröten und Außenställe finanziert werden. Insgesamt werden mit Eigenmitteln rund 9.500 Euro in die neue Anlage investiert.