Bislang 37 Brandenburger an Tuberkulose erkrankt

Zahl der Fälle steigt leicht an

Die Zahl der Tuberkulose-Erkrankungen ist in Brandenburg leicht gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte, litten im vergangenen Jahr 167 Menschen im Land an der hochgefährlichen Infektionskrankheit. Das waren vier mehr als 2015.

Im laufenden Jahr erkrankten bisher bereits 37 Menschen. Todesfälle gab es in den vergangenen zwei Jahren jeweils einen. Besonders betroffen von Tuberkulose sind junge Kinder und Säuglinge sowie ältere Menschen, die über ein schwächeres Immunsystem verfügen.