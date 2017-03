burnineffigy Donnerstag, 23.03.2017 | 14:13 Uhr

Keine Ahnung, was du daran amüsant findest, ich finde deine Antwort einfach nur traurig. Und wenn man ständig aus den kleinen Nischen, die man sich schafft,vertrieben wird, weil durch die Ignoranz der Menschen keine Co-Existenz möglich ist, dann nenne ich das so. Du weißt nicht, was die Buchtbewohner sich schon alles anhören mussten, bloß weil wir nicht ins schöne neue Stadtbild passen. Over and out