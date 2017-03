600.000 Schwarzfahrer in Bussen und Bahnen erwischt

BVG und S-Bahn haben im vergangenen Jahr über 600.000 Mal Schwarzfahrer erwischt. Fast 50.000 Fahrgäste wurden deswegen angezeigt, wie die Verkehrsverwaltung auf Anfrage der Grünen mitteilte. Die Zahlen sind etwas besser als ein Jahr vorher.



Bei Fahrscheinkontrollen in der BVG hatte jeder 17. der Kontrollierten kein gültiges Ticket dabei, in der S-Bahn nur jeder 26. Über 17 Millionen Euro forderte allein die BVG deswegen als erhöhtes Beförderungsentgelt. Nur rund ein Drittel davon kam bei der BVG an, denn bei der Hälfte der Schwarzfahrer ließ sich das Geld gar nicht eintreiben. Nach Abzug der Kosten blieben knapp 6 Millionen für die BVG übrig.



Insgesamt haben BVG und S-Bahn im vergangenen Jahr fast 1,5 Milliarden Fahrgäste befördert. Die S-Bahn hat 8,5 Millionen Fahrgäste kontrolliert, die BVG 5 Millionen.

Die BVG stellt Strafanträge gegen Personen, die innerhalb von zwei Jahren mindestens drei Vorgänge von erhöhtem Beförderungsentgelt haben - 2016 wurden 11.432 Strafanträge gestellt. Die S-Bahn stellt sie gegen Personen, die innerhalb eines Jahres drei Mal ohne Fahrausweis erwischt wurden. 2016 waren es 34.629 Strafanträge, "einschließlich der Verfahren wegen Fahrausweisfälschung".