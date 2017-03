In Groß Leuthen hebt statt Hobbyfliegern nur der Fischadler ab

Ein privater Flugplatz in Groß Leuthen - davon träumen zwei Anwohner. Einer der beiden ist der Berliner Flughafen-Betriebsleiter. Nun aber entschied die Luftfahrtbehörde: Die Flugzeuge bleiben erstmal am Boden - weil in Pisten-Nähe Fischadler leben.