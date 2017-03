Dem Mann aus Eberswalde (Landkreis Barnim), der auf einer Kreuzfahrt seine Frau umgebracht haben soll, droht eine Anklage wegen Mordes. Das sagte sein Anwalt Luigi Conti der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Er wies Berichte als Spekulation zurück, wonach der Mann seine Frau getötet, in einen Koffer gesteckt und über Bord geworfen haben könnte.

Wenn zwei auf eine Kreuzfahrt gehen und nur einer zurückkommt - dann stimmt etwas nicht. Ein Mann aus Eberswalde steht unter Verdacht, seine Frau auf einer Schiffsreise übers Mittelmeer umgebracht zu haben. Sie ist verschwunden, er sitzt in Italien in Haft.

Der Mann aus Eberswalde war im Februar in Rom festgenommen worden, nachdem seine chinesische Frau auf der Kreuzfahrt im Mittelmeer spurlos verschwunden war. Er sitzt seitdem in der italienischen Hauptstadt in Untersuchungshaft und weist eine Schuld von sich. Seine Frau sei absichtlich in Griechenland von Bord der "MSC Magnifica" gegangen, lässt der Mann über den Anwalt ausrichten. Er habe sich keine Gedanken gemacht, weil sie ähnliches auch vorher schon gemacht habe.