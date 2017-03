nico Braunschweig Dienstag, 07.03.2017 | 00:47 Uhr

Sorry, Zoohaltung ist mehr als fragwürdig, insbesondere für Wildtiere, Exoten etc.

Warum muss ein trauriger Eisbär in Gefangenschaft auch noch Nachwuchs bekommen? Damit dieses

Haltunsdrama erfolgreich fortgesetzt werden kann?



Mensch Leute, denkt mal an die Tiere. Bei der Fülle medialer, digitaler Angebote muss man sich doch nicht die

armen, verhaltensgestörten Tiere im Zoo ansehen. Da sollte mal jeder seinen Verstand einschalten.



Ich wünsch dem Fritz auch alles Gute und Genesung, obwohl mir sein Lebensweg in Gefangenschaft das kalte Grauen

bereitet. Die Menschen sollten doch lieber die natürlichen Lebensräume der Tiere schützen und erhalten.



PS: bei einschlägigen Tierhändlern bekommt man Löwen, Bären, Tiger etc. aus den tollen Nachzuchtprogrammen

für einen kleinen Euro....