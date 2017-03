Ein privater Flugplatz in Groß Leuthen - davon träumen zwei Anwohner. Einer der beiden ist der Berliner Flughafen-Betriebsleiter. Ob er seinem Hobby in Zukunft vor seiner Haustür nachgehen kann, entscheidet die Gemeinde am Montag - vorher führten die Hobbypiloten den Groß Leuthenern per Testflug vor, dass ihre Flugzeuge so laut doch nicht sind.