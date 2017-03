Vater Kreuzberg Samstag, 25.03.2017 | 12:06 Uhr

Gefährlicher ist das Passivrauchen. JEDES mal, wenn ich die U8 Bahnhöfe Kottbusser Tor und Herrmannplatz nutze, treffe ich mehrere rauchende Männer an. Insbesondere für Kinder eine erhebliche Gesundheitsgefahr! Die BVG setzt das Rauchverbot leider nicht durch. "In den industrialisierten Ländern ist Tabakrauch die häufigste Ursache von Luftverschmutzung im Inneren von Wohnungen, Warteräumen [Bahnhöfen] und Kraftfahrzeugen." "Nach Schätzungen der European Respiratory Society (Europäische Lungenfachgesellschaft) sterben in Deutschland jedes Jahr 4.000 Nichtraucher an den Folgen des Passivrauchs, davon allein über 900 Patienten an einer durch Passivrauchen verursachten COPD. Kinder, die in ihrem Umfeld passiv „mitrauchen“ müssen, leiden häufiger unter Atemwegsinfektionen und weisen ein erhöhtes Risiko auf, an Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen zu erkranken." https://www.lungenaerzte-im-netz.de/rauchstopp/passivrauchen/