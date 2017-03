Schwelbrand: Experten messen Luftwerte in Forst

Mit der Hilfe von Spezialisten des Chemieunternehmens BASF Schwarzheide sowie Experten einer Dresdner Firma wird in Forst (Spree-Neiße) seit Montagmittag die Qualität der Luft gemessen und im Anschluss der Schadstoffgehalt bestimmt. An zwei Punkten in der Stadt sollen 24 Stunden lang Messwerte gesammelt werden.