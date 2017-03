Fall beschäftigt Brandenburger Rechtsausschuss - Gutachter warnte bereits im November vor Jan G.

22.03.17 | 16:36 Uhr

Der Fall Jan G. beschäftigt den Brandenburger Rechtsausschuss: Der Mann aus Müllrose (Oder-Spree) soll zuerst seine Großmutter getötet und danach zwei Polizisten überfahren haben. Dabei hätte er längst in die Psychiatrie eingewiesen werden sollen. Von Lisa Steger

Die Abgeordneten im Rechtsausschuss des Brandenburger Landtages beschäftigen sich am Donnerstag mit einem der dramatischsten Kriminalfälle der vergangenen Monate. Jan G. aus Müllrose soll drei Menschen getötet haben, dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben und eigentlich längst in einem psychiatrischen Krankenhaus sein. Deshalb werden die Abgeordneten vermutlich viele Fragen stellen: Alle Fraktionen, außer der AfD, haben das Thema beantragt. Was hat die Justiz falsch gemacht? Und wie werden Gutachter ausgewählt?

Namen der Richter geschwärzt

16 Seiten umfasst das Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) über Jan G., das das Landgericht übermittelt hat. Der Text von vergangenem November (Aktenzeichen 23 KLs 13/16) liegt auch dem rbb vor. Die Namen der Richter sind darin geschwärzt. Offensichtlich soll eine Stigmatisierung vermieden werden, nachdem die Empörung im Internet groß war. Auch den Namen des Gutachters hat die Pressestelle des Landgerichts unkenntlich gemacht. Für Jan G. war es bereits der fünfte Strafprozess. Zum ersten Mal stand er mit 16 Jahren vor Gericht, denn er hatte kurz nach seinem 14. Geburtstag zwei Einbrüche begangen. Im Alter von 16 Jahren hatte er einem jungen Mann ein Messer in den Hals gestochen – der Mann wäre fast gestorben. Ein Amtsgericht verurteilte diese Tat als gefährliche Körperverletzung und gab Jan G. dafür zwei Jahre auf Bewährung. Diesmal, im Landgericht Frankfurt, waren zwölf Fälle angeklagt; unter anderem hatte Jan G. seiner Mutter und dem Stiefvater gedroht, ihnen "die Köpfe über der Badewanne" abzuschneiden. Zu einem anderen Mann hatte er gesagt: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein". Jan G. hatte darüber hinaus einen Zugführer in der Regionalbahn und einen Fahrgast in der Straßenbahn verprügelt.

Gutachter warnte früh vor Jan G.

Der mutmaßliche Täter Jan G. ist als Kind selbst Opfer gewesen: Zwischen seinem dritten und fünften Lebensjahr hat ihn sein Stiefvater sexuell missbraucht. Inzwischen leidet Jan G. an einer Schizophrenie. Die Strafkammer in Frankfurt (Oder) sprach den 24-Jährigen im November letzten Jahres wegen Schuldunfähigkeit von allen Vorwürfen frei und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Sprich: Maßregelvollzug. Zugleich setzten die Richter diese Unterbringung gegen Auflagen zur Bewährung aus. Der 24-Jährige blieb also frei. Das Gutachten ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich, wird aber im Urteil sinngemäß zusammengefasst. Der Verfasser, ein Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und forensische Psychiatrie, stellt fest, dass von Jan G. "eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht" und warnt besonders vor einem erweiterten Suizid. Die krankhafte seelische Störung sei dauerhaft, vermutlich werde es daher "auch in Zukunft zu aggressiven Durchbrüchen und der Gefahr vergleichbarer Taten mit nicht kontrollierbaren Auswirkungen für Leib und Leben anderer kommen". Zu den Tatzeitpunkten, so der Gutachter, war Jan G. unbehandelt, stand unter Alkohol- und / oder Drogeneinfluss und war komplett unfähig, sein Verhalten zu steuern.

Jede Behandlung abgebrochen

Ungeachtet dessen stellt der Gutachter fest, dass Jan G. auch in Freiheit psychiatrisch behandelt werden könnte. Die Expertise spricht von einer "offensichtlich bestehenden guten therapeutischen Beeinflussbarkeit des Angeklagten". Dies habe die Untersuchungshaft gezeigt. Die Gefahr könne durch Medikamente und Behandlung "auf ein für die Allgemeinheit erträgliches Maß minimiert werden". Allerdings hatte derselbe Gutachter auch schon den Lebenslauf des Angeklagten mit ihm besprochen. Daraus ergab sich, dass der 24-Jährige bis dahin jede Weisung missachtet, jede Behandlung abgebrochen und stets neue Straftaten begangen hatte.

Hintergrund 24-jähriger tötet Großmutter und zwei Polizisten - Morde von Oder-Spree setzen Landgericht unter Druck Der Mann, der gestanden hat, am Dienstag erst seine Großmutter und dann zwei Polizisten getötet zu haben, soll in die Psychiatrie. Der 24-Jährige leidet laut Staatsanwaltschaft Frankfurt an einer schweren psychischen Störung. Dennoch hatte das Landgericht im November nur eine Bewährungsstrafe verhängt.

"Führungsaufsicht" auf freiem Fuß

Die Richter im Frankfurter Landgericht äußerten sich zu dem gesamten Gutachten knapp: "Dieser Einschätzung des Sachverständigen schließt sich die Kammer aufgrund eigener Überzeugungsbildung an", heißt es auf Seite 15, und eine Seite später nochmals: "Die Kammer hat sich nach eigener Prüfung den Darlegungen des Sachverständigen angeschlossen." Jan G. sollte in Freiheit kontrolliert werden. "Es tritt Führungsaufsicht ein", so das Urteil, das am 22. November rechtskräftig wurde. Die Auflagen: Jan G. sollte sich ambulant behandeln lassen, auf Alkohol und Drogen verzichten und keine neuen Straftaten begehen. Für ihn galt jetzt, wie für alle anderen, deren Maßregelvollzug zur Bewährung ausgesetzt wird, Paragraf 67g des Strafgesetzbuches: Wenn er neue Straftaten begehen, gegen Weisungen "gröblich oder beharrlich" verstoßen oder sich dem Bewährungshelfer entziehen würde, so würde ihm doch noch die Einweisung in die psychiatrische Klinik drohen.

Mehrere Wochen Psychiatrie in Bayreuth

Gut drei Wochen nach dem Urteil wurde Jan G. in Bayern von der Polizei angehalten – am Steuer eines Autos, das zur Fahndung ausgeschrieben war, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss. Da er aggressiv auftrat, schickte ihn das Amtsgericht Bayreuth für einige Wochen in die Psychiatrie. Am 13. Februar dieses Jahres berieten Richter und Verteidiger in Frankfurt (Oder), ob man Jan G. nun doch in die Psychiatrie schicken solle. Jedoch "konnte die Kammer das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Widerruf der Bewährung nicht feststellen", wie das Frankfurter Landgericht nun schriftlich mitteilt. Jan G. blieb also weiter frei. Zwei Wochen später nahm er mutmaßlich drei Menschen das Leben.