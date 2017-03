Ein Unternehmen aus dem Landkreis soll dann möglicherweise schon ab dem Wochenende damit beginnen, den brennenden Müllberg abzudecken. Das Technische Hilfswerk wird sich an dem Einsatz beteiligen. Das Brandenburger Innenministerium übernimmt einen Teil der Kosten.

Zuständig sind eigentlich die polnische Gemeinde Brozek und der Betreiber der Deponie. Der Landkreis müsse jetzt aber tätig werden, um seine Bürger zu schützen, sagte Altenkrüger. In Forst klagen zahlreiche Menschen seit gut vier Wochen über gesundheitliche Beschwerden durch Geruch und Qualm.

Experten der BASF Schwarzheide und eines Umweltinstitutes haben in den vergangenen Tagen zwei Messtationen in Forst und dem Umland installiert. Die Ergebnisse sollen in der kommenden Woche vorliegen. Etwa drei Kilometer Luftlinie von der Stadt entfernt sind rund 25.000 Tonnen Plastikmüll in Brand geraten.