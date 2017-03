Neues Exponat für das Flugplatzmuseum Cottbus - Tupolew aus dem Gemüsebeet kommt groß raus

25.03.17 | 16:01 Uhr

Noch steht sie verwittert im Garten eines vorpommerschen Gasthofs, bald soll sie das Schmuckstück des Flugplatzmuseums Cottbus werden: eine Tupolew 134-A, Baujahr 1976. Es ist ein besonderer Flieger. Die Stasi nutzte ihn für Übungen zur Geiselbefreiung. Von Katja Geulen

Unter alter Farbe und Rost warten Überraschungen: Schlitzschrauben am Rumpf, Kreuzschrauben an den Tragflächen - Enrico Peiler vom Flugplatzmuseum Cottbus sucht den passenden Schrauber und dreht erstmal vorsichtig per Hand, um nichts kaputtzumachen. Er ist mit sieben weiteren Vereinsmitgliedern übers Wochenende angereist, um die ersten Schritte zur Demontage des Flugzeugs zu machen. Rund 500 Schrauben pro Tragfläche: Wenn die Verkleidung ab ist, warten darunter wieder hunderte Bolzen. Auf so ein Ausstellungsstück hat er lange gewartet, denn eine 33 Meter lange Passiermaschine kauft man nicht alle Tage: "Wir haben rund 40 Flugzeuge und Hubschrauber, aber alle im Vergleich hierzu relativ klein. Wir wollten schon lange etwas Begehbares für unsere Besucher. Es ist ein Glücksfall für uns, diese Maschine erwerben zu können."







Noch steht die Tupolew 134-A zwischen Primeln und Gemüsebeet im Garten des Gasthofs "Deutsches Haus" in Grünz an der A11. Der Wirt Ernst Baumann holte sie in den 1990ern dorthin. Als Besucherattraktion, und weil er Flugzeuge schon immer gut fand. "Ich bin ganz in der Nähe eines Flugplatzes auf Usedom aufgewachsen - und irgendwie hab ich wohl einen Narren dran gefressen", sagt der 80-Jährige. Ein Café wollte er aus dem Flugzeug machen, so wie er es in Bulgarien und im Hunsrück gesehen hatte. Doch für eine Gastronomie-Genehmigung war der Innenraum nicht hoch genug. Trotzdem kamen einige Jahre lang Busladungen voller Neugieriger. Doch inzwischen ist es ruhiger geworden - und Baumann alt. Also entschloss er sich schweren Herzens, sich von dem "Vogel", wie er die Tupolew nennt, zu trennen. Dass sein Schmuckstück jetzt noch zu Ehren in einem Museum kommt, macht ihn froh. "Sonst hätten wir das Ding wohl verschrotten müssen." Das Cottbuser Flugplatzmuseum hat schon Pläne für die Maschine, erklärt Vereinsmitglied Axel Pohl. Das ziemlich zerstörte Cockpit soll wieder in den Originalzustand versetzt werden. Im Innenraum wird eine Ausstellung über die technischen Details der Baureihe Platz finden, und Plexiglas am Boden für weitere Einblicke ins Innenleben sorgen.

Die Stasi übte hier Terror-Abwehr

Die Tupolew hat aber - abgesehen von ihrer Technikgeschichte, die vor allem für Liebhaber und Experten spannend ist - auch eine historische Besonderheit. Anti-Terror-Einheiten übten hier Geiselbefreiung bei einer Flugzeugentführung nach Vorbild der westdeutschen GSG9.

video Video: Brandenburg aktuell | 24.03.2017 | Riccardo Wittig - Eine Tupolew geht auf Reisen

"Früher war das ja geheim, aber später haben wir erfahren, dass die hier Leute aus dem gesamten Ostblock geschult haben," erzählt Baumann. Wenige Kilometer entfernt, in Wartin, war die Ausbildungsstätte, und dort stand seit 1985 auch die Tupolew. Peiler hat recherchiert, wie sie dorthin kam: Offenbar hat die Spezial-Einheit vor hohen Sowjet-Gästen eine Flugzeugerstürmung vorgeführt. An einer Holzröhre. Denn eine echte Passagiermaschine hatte die DDR dafür nicht übrig. Also schenkte die Sowjetunion diese Tupolew dem Anti-Terror-Kampf. Sie flog nach Schönefeld, wurde dort demontiert und in die Uckermark gebracht. Seit 1984 ist sie nicht mehr geflogen.

Komplizierter Transport nach Cottbus

Nun wird sie also wieder auseinandergenommen. Die Tragflächen müssen abgebaut werden und auch die Schwanzspitze, denn mit rund zehn Metern wäre sie für den Transport zu hoch. Auch so wird es noch eine Herausforderung, denn selbst zerlegt kommt das Flugzeug noch auf über 30 Meter Länge und sieben Meter Breite. Ein Zaun zum Nachbargrundstück muss weg, eine provisorische Straße übers Feld muss angelegt und der Weg bis zur nahen Autobahn 11 genau auf Hindernisse geprüft werden. Bis zum Herbst soll der Transport passieren - bis dahin werden die Vereinsfreunde des Cottbuser Flugzplatzmuseums noch mehrere Arbeitswochenenden in der Uckermark verbringen. Und Gastwirt Baumann hat noch etwas Zeit zum Abschiednehmen.