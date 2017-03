Deponiebrand sorgt für Gefahrenwarnung in Forst/Neiße

Die Behörden in Brandenburg haben am Sonntag eine Gefahrenwarnung für den Raum Forst herausgegeben. Wegen zum Teil starker Rauchentwicklung sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben, hieß es. Grund ist laut Feuerwehr der Deponiebrand im polnischen Brozek.

Das Land Brandenburg hat am Sonntagmittag eine Gefahrenwarnung für den Raum Forst/Neiße herausgegeben. Grund sei "zum Teil starke Rauchentwicklung". Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben.

Wie Ralf Knieschke von der Feuerwehr Cottbus rbb|24 erläuterte, ist Ursache der Warnung der Schwelbrand auf einer Deponieanlage im polnischen Brozek. Hier war vor rund sechs Wochen ein Feuer ausgebrochen. Seitdem klagen Bewohner in der Grenzregion über Gestank und beißenden Rauch. Zunächst hatte sich der Landkreis Spree-Neiße auf die Luftwertmessungen aus Polen verlassen - inzwischen werden unabhängige Messungen durchgeführt. Bei Messungen wurden jedoch keine bedenklichen Werte festgestellt.



Wie Feuerwehrsprecher Knieschke sagte, gingen am Sonntagmorgen erneut "etliche massive Beschwerden" von Anwohnern ein, insbesondere aus den Forster Ortsteilen Klein und Groß Bedemeusel. Daraufhin hätten sich der Landkreis und das Land Brandenburg entschlossen, die Gefahreninformation auszugeben. Ein Expertenteam wurde beauftragt, neue Luftmessungen vorzunehmen. Die Ergebnisse sollten voraussichtlich noch im Laufe des Sonntags vorliegen, hieß es. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien aber nicht vor Ort, so Knieschke.

Das Feuer auf der Anlage im polnischen Brozek war am 13. Februar aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen.