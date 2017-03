An den Wochenenden zeigt sich der Monat März von seiner Frühlingsseite. Auch an diesem Samstag und Sonntag setzt sich die Sonne durch und kann Berlin und Brandenburg auf bis zu 10 Grad erwärmen. Kommende Woche kann es sogar noch wärmer werden.

Sonnenbrille? Check!

Übergangsjacke? Check!

Fahrrad aufgepumpt? Check!

Der Frühling kann kommen - und das macht er auch. An diesem Wochenende verdrängt das Hoch "Johanna" die grauen Regenwolken und bringt eine Menge Sonnenschein mit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam verschwinden die letzten Schauer am Freitagabend.