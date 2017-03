Bei dem Mann, der am Montag in Berlin-Neukölln eine Frau stundenlang in seiner Gewalt hatte , handelt es sich um den Lebensgefährten des Opfers. Das teilte die Polizei am Mittwoch dem rbb mit. Bei ihm wurden eine scharfe Waffe sowie eine Schreckschusspistole gefunden.

Der 63-jährige Mann hatte am Montagnachmittag die 62-jährige Frau gewaltsam in einer Neuköllner Wohnung festgehalten. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz, das in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr in die Wohnung eindrang und das Drama ohne Blutvergießen beendete. Der Tochter der Frau war es zuvor gelungen, die Wohnung Seitenstraße der Neuköllner Sonnenallee zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.