Nach der Geldautomatensprengung in Lauchhammer gibt eine neue Spur. Im Zemminsee bei Groß-Köris im Landkreis Dahme Spreewald sind eine Gasflasche und Teile eines Geldautomaten gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Samstag dem rbb.

Ein Angler bemerkte auf dem See Gasgeruch sowie aufsteigende Blasen. Die Einsatzkräfte konnten schließlich eine Gasflasche und einen gesprengten Geldautomaten bergen. Ob die sichergestellten Fundsachen etwas mit dem gesprengten Geldautomaten in Lauchhammer zu tun haben ist noch nicht bekannt. "Die Polizei prüft jetzt einen Zusammenhang", sagte ein Sprecher. Mehr könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.



Zuletzt war am Freitagmorgen ein Automat einer Bank rund 100 Kilometer südlich des Zemminsees in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) gesprengt worden. Offenbar rasten die unbekannten Täter mit einem Transporter in einen Seitenraum der Bankfiliale, wie der Antenne-Brandenburg-Reporter Ralf Jußen berichtete.

Den Automaten hätten sie dann von der Rückseite aus gesprengt. Wieviel Geld die Täter erbeutet haben könnten, habe die Bank noch nicht sagen können, so Jußen. In Brandenburg wurden in den vergangenen Monaten in gut 30 Fällen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei vermutet organisierte Banden hinter den Angriffen.