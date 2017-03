In Berlin-Marzahn haben Unbekannte laut "B.Z." in der Nacht zu Freitag einen Geldtransporter überfallen. Demnach rammten sie den Transporter zunächst mit einem Auto; dann bedrohten sie den Fahrer mit einer Schusswaffe.



Offenbar gelang es den vier Angreifern aber nicht, Beute zu machen. Daraufhin steckten sie ihren Wagen in Brand und flüchteten in einem zweiten Auto.