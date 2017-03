Aktuell kommen regelmäßig Spenden an, aber auch Kondolenzschreiben und mutmachende Telefonate. Über Geldsummen will man aktuell nicht reden - aber, so Papperitz, es sei auch nicht wichtig, "ob jemand 20 Euro spendet oder 100 Euro. Wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft zeigt, dass sie nah an der Polizei ist - und das auch durch ihre Spenden dokumentiert."



Die Spenden gehen komplett an die Witwen und die insgesamt sechs Kinder, sagt Frank Templin von der Gewerkschaft der Polizei. "Alle Spenden, die bei der GdP und beim Grünen Stern eingehen, sind speziell für die Hinterbliebenen und werden eins zu eins an sie übergeben."



Am Samstag zur Beerdigung soll es statt Blumen Spenden geben - für den Heimatverein von Pfaffendorf. So wünscht es sich die Witwe des Polizisten per Traueranzeige. Als Zeichen der Verbundenheit mit einem Ort, der in tiefer Trauer eng zusammengerückt ist.