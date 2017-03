Axel Schäfer Sonntag, 26.03.2017 | 11:46 Uhr

Das sowas erst beschlossen werden muss ist schon seltsam, Polizeipräsenz auf großen öffentlichen Plätzen ist in allen halbwegs zivilisierten Ländern und nicht nur in fiesen Diktaturen die Regel.

Ich bin mit Sicherheit kein Fan eines Polizeistaates, aber hier sieht man außer den Knöllchenschreibern der Ordnungsämtern die "richtige" Polizei erst wenn etwas passiert ist oder wenn Terroralarm, Fußballspiel, Staatsbesuch oder Volksfest ist und dann auch nur in größeren Gruppen in martialischer Ausrüstung.

Die Menschen und vor allem der zwielichtige Teil der Bevölkerung sollte mal langsam wieder an ganz normale Streifenpolizisten gewöhnt werden, die dann per Notruf ganz schnell den martialischen Teil (MEK, SEK o.ä.) rufen können.

Man sollte in diesem Zusammenhang auch mal an die vielen Touristen denken, die vielleicht auch mal ein Anliegen haben, da ist es in den meisten europäischen Ländern normal, dass man einen Polizisten anspricht, aber hier findet man noch nicht mal einen.