Polizei durchsucht Gebäude in Brandenburg

Einsatzkräfte der Brandenburger Polizei haben am Dienstag mithilfe von Spezialeinsatzkräften zwölf Gebäude in Brandenburg und Berlin untersucht.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen eine fünfköpfige Bande. Die verdächtigen Männer sollen in den vergangenen beiden Jahren an mehreren Sprengungen von Geldautomaten in Brandenburg und Thüringen beteiligt gewesen sein. Ziel des Einsatzes vom Dienstag war nach Polizeiangaben die Sicherstellung von Beweismitteln.