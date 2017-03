Die Weltreisende Heidi Hetzer hat sich für Äußerungen im ZDF-"Morgenmagazin" entschuldigt, die als rassistisch kritisiert worden waren. "Es tut mir fürchterlich leid. Es war nicht so gemeint", sagte Hetzer der Zeitung "B.Z." "Den Satz 'Die Schwarzen klauen alles' habe ich in Südafrika so oft gehört. Sogar von Schwarzen selber." Sie habe diesen Satz deshalb am Montag im Morgenmagazin "unreflektiert geäußert". "Das war ein Fehler. Ich entschuldige mich für diese Äußerung. Wie kann ich das wieder gut machen? Nächstes Jahr plane ich doch auch wieder durch Afrika zu reisen. Einmal quer durch."

Ihre Sätze bezogen sich demnach auf konkrete Vorfälle. So sei ihr zum Beispiel das Navi aus dem Oldtimer gestohlen worden. "In Kapstadt hat mir ein Schwarzer den goldenen Berlinbären vom Hals gerissen und in St. Lucia wurde mein Auto komplett leergeräumt."



Die ZDF-Moderatorin Jana Pareigis, mit der Hetzer sprach, schrieb bei Facebook am Dienstag: "Wie Sie im ZDF-Morgenmagazin gesehen haben mögen, war ich sichtlich perplex über die Aussage von Heidi Hetzer, dass 'in Südafrika alle Schwarzen klauen würden'. Eine Aussage, die natürlich falsch ist und schwarze Menschen rassistisch stereotypisiert und verletzt." Sie hoffe, das Interview führe dazu, über rassistische Vorurteile und Verallgemeinerungen zu diskutieren.



Aufmerksamkeit und Empörung über die 79-Jährige waren entstanden, nachdem ein Ausschnitt mit ihrer Äußerung am Montagabend vom Portal "Übermedien" getwittert worden war (siehe Video am Ende des Beitrags).



Am Sonntag war die Motorsportlerin und langjährige Berliner Autohaus-Besitzerin nach einer Weltreise im Oldtimer nach Berlin zurückgekehrt und mit großem Tamtam am Brandenburger Tor empfangen worden.