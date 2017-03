Zwei Jahre, sieben Monate und zwölf Tage wird Rallyefahrerin Heidi Hetzer in der Welt unterwegs gewesen sein, wenn sie am Sonntag wieder in Berlin eintrifft. Die 79-Jährige freut sich auf Familie und Freunde. Und hofft, ihren geliebten Oldtimer Hudo heil nach Hause zu bringen.

Heidi Hetzer: Seit Fastnacht, seit dem 28. Februar, bin ich wieder in Deutschland. Ich bin jetzt bei Freunden in Gießen. Aber ich bin unruhig, weil ich nach Hause will und noch nicht kann. Denn ich habe ja mit meiner Familie vereinbart, dass wir uns im Harz treffen bevor ich nach Berlin komme. Mein nächster Stopp ist Menden. Da ist ein weiterer Opel-Händler-Freund, der mich treffen will. Überall wollen mich Leute treffen. Ich habe vieles abgesagt. Denn ich kann ja nicht an jedem Fenster vorbei fahren und winken.

Im Juli 2014 war sie in einem amerikanischen Oldtimer, Baujahr 1930, zur Fahrt über Asien, Australien und Neuseeland über Nord- und Südamerika bis ins südliche Afrika aufgebrochen. Motorschäden zogen die Reise immer wieder in die Länge, dazu kamen lange Schiffspassagen für das Auto.

Man muss sich ja festlegen, wann man ankommt, das wollen die Leute ja wissen. Aber es ist noch nicht vorbei! Da ich ja nie weiß, wann Hudo wieder kaputt geht, habe ich mir viele Pufferzonen eingebaut. Da kann ich das Auto dann also wieder reparieren. Oder, wenn alles gut geht, Zeit mit meinen Freunden verbringen.

Am Sonntag, den 12. März, komme ich über die Avus herunter nach Berlin gefahren. An der Avus, die damals noch anders aussah, ist ja auch Claerenore Stinnes damals angekommen. An dem denkmalgeschützten kleinen Mercedes-Turm, der da noch steht, fahre ich raus. Um 10 Uhr will ich an der Messe sein, am Eingang Süd. Im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse ITB wollen mich die Länder begrüßen, in denen ich unterwegs war. Um 11 Uhr fahre ich von dort nach Halensee, den Ku'damm runter, begleitet von -zig Freunden mit ihren Oldtimern. Über die Siegessäule geht es zum Brandenburger Tor. Um 12 Uhr begrüßt mich dort jemand vom Senat. Da ich aber keine Empfänge mag, bei denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, gehe ich da nur kurz hin. Ich bin doch Allgemeingut. (lacht)

Dann fahre ich den Kaiserdamm runter, die Bismarckstraße lang und an meiner ehemaligen Firma vorbei zum Olympischen Platz. Da will ich gegen 14.30 Uhr sein, halten, aussteigen und meine Freunde in die Arme nehmen.