Für die Aufarbeitung wäre es besser gewesen, Holm hätte sein Amt behalten, sagte der frühere DDR-Oppositionelle in einem Interview mit der "tageszeitung" (Samstag) . So hätte es einen permanenten Stein des Anstoßes gegeben, sagte er zur Begründung.

Nach seinem Rücktritt als Staatssekretär wird Andrej Holm in Zukunft die Linken-Fraktion in Sachen Mieten- und Wohnungspolitik beraten: Einen entsprechenden Vertrag schloss die Fraktion jetzt mit dem umstrittenen Stadtsoziologen. Geschmacklos, kritisiert die CDU.

Holm sei für ihn bis zu dessen 18. Lebensjahr ein Opfer gewesen, sagte Kowalczuk weiter. "Ein System, das Kinder dazu veranlasst, Lebensentscheidungen zu fällen, Bekenntnisse für Ideologien abzugeben, die förmlich zur materiellen Gewalt werden – solche Systeme sind total krank und machen krank." Darüber hätte geredet werden können.

Geschichte verlaufe nie so, wie sie einem passe. "Wir deuten sie im Nachhinein so, dass man glaubt, es sei eine gerade Linie", sagte Kowalczuk, der nach einer Ausbildung zum Maurer in der DDR nach der Wiedervereinigung Geschichte studierte. Tatsächlich bestehe Geschichte aber aus Schlängellinien, "so wie jede einzelne Biografie von vielen Brüchen gekennzeichnet ist".