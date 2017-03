Video: Abendschau | 14.03.2017 | Christian Walther

DWD erweitert Warnsystem - Städter und Senioren werden gezielt vor Hitze gewarnt

14.03.17 | 20:13 Uhr

An heißen Tagen staut sich die Wärme in Städten besonders. Deshalb will der Deutsche Wetterdienst sein Hitzewarnsystem entsprechend ausbauen. Auch ältere Menschen sollen gezielt gewarnt werden, denn für sie stellt die Hitze eine größere Belastung dar.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) will künftig bei einer Hitzewelle besonders ältere Menschen und Städter gezielt warnen. Das bisherige allgemeine Warnsystem werde dafür ab dem 1. Juni ergänzt, kündigten die Meteorologen an. Grund dafür sei die steigende Zahl älterer Menschen, die bei Hitze ein größeres gesundheitliches Risiko hätten als jüngere. In Städten staue sich zudem die Hitze oft, deshalb könnten hier Temperaturen um bis zu zehn Grad höher liegen als im Umland. Auch nachts kühle es sich in Städten weniger ab. Daher sollten künftig Warnungen gezielt für 79 deutsche Städte mit jeweils mehr als 100.000 Einwohnern herausgegeben werden - in der Region wären dies Berlin und Potsdam, möglicherweise Cottbus.



Warnungen an Krankenhäuser und Altenpflege-Einrichtungen

Als Hitzetag gilt ein Tag mit Temperaturen über 30 Grad Celsius. Die sogenannte gefühlte Temperatur, in die auch Luftfeuchte, Strahlung und Wind einfließen, kann dabei höher liegen. Der DWD will sie künftig auch gezielt für einen älteren Organismus berechnen - und nicht mehr allein, wie bisher, für einen 35-jährigen gesunden Menschen. Denn die Belastung durch Hitze sei im Alter deutlich höher, hieß es.

Der DWD will ab Juni nun Senioren ab 32 Grad Celsius gefühlter Temperatur vor "starker Wärmebelastung" warnen, über 38 Grad vor "extremer Wärmebelastung". Die neuen Informationen sollen in der Regel direkt in Apps gespeist, sowie an Altenpflege-Einrichtungen, Krankenhäuser und an Medien gegeben werden.



Durch den Klimawandel sei langfristig mit deutlich mehr heißen Tagen zu rechnen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Insgesamt war es 2016 in ganz Deutschland nach DWD-Berechnungen mit durchschnittlich 9,5 Grad Celsius deutlich zu warm. Die Temperatur lag um 1,3 Grad über dem Mittel des Vergleichzeitraums zwischen 1961 und 1990 mit 8,2 Grad. Wetter-Extreme zeigten sich im vergangenen Jahr aber vor allem bei Niederschlägen und Überschwemmungen, besonders in Süddeutschland.



In Berlin wurde 2016 sogar der bundesweit wärmste Sommer registriert: Hier war es laut DWD im Durchschnitt 19,4 Grad warm - das war 1,7 Grad mehr als im langjährigen Berliner Mittel von 17,7 Grad.