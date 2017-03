Wer sich für halbwegs lustig hält, hat am Mittwochabend im Berliner Stadteil Prenzlauer Berg eine vielleicht einmalige Chance: Der in Essen lebende Künstler Byung Chul Kim eröffnet in der Senefelder Straße ein Pop-up-Lokal , in dem Humor als Zahlungsmittel akzeptiert wird, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch .

Der in Seoul geborene Kim will nach eigenen Angaben mit seinem Konzept, das er schon in Stuttgart, Zürich und Simbabwe vorstellte, die Monopolstellung des Geldes in Frage stellen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte er in der Vergangenheit mit seinem Performance-Hotel, indem Gäste kostenlos übernachten konnten, wenn sie im Gegenzug zum Beispiel tanzten.

Das "Humor-Restaurant" ist Teil der Ausstellung "The King of Table - Über das Essen und die Kunst in Korea", die in der Berliner Kitchen Gallery bis zum 29. März zu sehen ist. Die Veranstalter bitten um Anmeldung per Email an info@keumprojects.com.