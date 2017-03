Interview | Angriffe gegen Restaurant in Berlin-Kreuzberg - "Durch Gewalt lasse ich mich nicht einschüchtern"

02.03.17 | 23:10 Uhr

Sie droschen mit Baseballschlägern auf die Scheiben des Restaurants ein - und rechtfertigten das dann mit dem Kampf gegen Gentrifizierung. Es war nicht der erste Angriff auf das "Vertikal" in Berlin-Kreuzberg. Im Interview erzählt die Betreiberin, wie sie die Attacken erlebt hat - und wie sie weitermachen will.

Donnerstagnachmittag im "Vertikal", an der Ecke Reichenberger und Glogauer Straße. Helles Parkett, gelbe Tulpen, der Tresen aus Backsteinen gemauert. Daneben steht ein bärtiger Mann mit Designerbrille und gibt ein Weinverkostungsseminar. Die Fensterscheiben sind zersplittert, am Vorabend haben mutmaßlich vermummte Linksautonome darauf mit Baseballschlägern eingeprügelt und sind geflohen. "Entglasung im offenen Betrieb" nennen die Täter das später in einem Bekennerschreiben - und rechtfertigen den Angriff damit, das Restaurant sei "derzeit ein Faktor, an dem sich die Verdrängung in Kreuzberg aufzeigen lässt". Verantwortlich dafür machen sie Menschen wie Claire d'Orsay. Die 32-jährige New Yorkerin bietet einen Kaffee an und nimmt Platz an einem der kunstvoll verrosteten Tische. Das Interview möchte sie auf deutsch führen.

rbb|24: Wie haben Sie von der Attacke erfahren? Claire d'Orsay: Ich bin am Mittwoch etwas früher gegangen als sonst und dachte mir: Endlich mal ein ruhiger Abend. Als ich auf der Couch saß, rief unser Koch mich an: "Komm her, da schlagen gerade 15 Leute mit Masken unsere Scheiben kaputt, das ist kein Witz!". Er und zwei Kollegen waren zu dem Zeitpunkt noch im Restaurant. Ich bin sofort mit dem Auto hingefahren und habe unterwegs die Polizei gerufen. Aber natürlich waren die bis dahin alle längst weg.

Wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin wütend, aber eigentlich bin ich vor allem traurig. Warum können diese Leute nicht differenzieren? Ich lebe seit sieben Jahren in Berlin, ich habe Deutsch gelernt, mir etwas aufgebaut, ich liebe diese Stadt. Ich arbeite hier 14 bis 16 Stunden am Tag, sechs Mal die Woche, ich muss das Geld für das Restaurant doch selbst abbezahlen. Die Leute wollen den Eigentümer des Hauses treffen, aber sie treffen mich und mein Team. Welche Reaktionen auf den Angriff haben Sie mitbekommen? Heute Morgen bin ich vor die Tür, um ein Foto von den kaputten Scheiben zu machen. Da lief ein Mann vorbei und hat gerufen: "Das wart ihr doch selber!", man gibt also noch dem Opfer die Schuld. Auf der anderen Seite kam gleich heute eine Nachbarin zum ersten Mal zu uns herunter und hat einen Kaffee bestellt und uns Mut zugesprochen. Ich kann Ihnen nur sagen: Durch Gewalt lasse ich mich nicht einschüchtern. Das wird nie passieren.

Dem Eigentümer gehört auch das Haus nebenan. Darin ist seit 16 Jahren das Café "Filou" untergebracht. Seitdem bekannt wurde, dass der Eigentümer dem "Filou" gekündigt hat, gibt es heftige Proteste. Sie werden als Symbol für Verdrängung gesehen. Was halten Sie davon? Ich habe vor drei Jahren einen Laden für Bilderrahmen aufgemacht, in der Reichenberger Straße 28. Mein Mietvertrag dort kann jedes Jahr von meinem Vermieter gekündigt werden, das ist mir leider klar - auch wenn wir eine gute Beziehung haben. Ich sehe doch selber, wie sich die Gegend verändert, es kommen Jahr für Jahr mehr Touristen. Wie finden Sie das? Die Verdrängung von Leuten mit weniger Geld ist Realität und ich finde das genauso abgefuckt. Ich stamme aus Brooklyn, ich habe das dort erlebt und ich kann den Protest dagegen verstehen. Nur: Ich kann doch nichts für die Kündigung von Daniel (Betreiber des "Filou", d. Red.), auch wenn er mir leid tut. Ich habe einfach Pech, dass ich mein Restaurant zur gleichen Zeit aufgemacht habe, in der es Protest gegen die Kündigung gibt. Nach der letzten Demo für das "Filou" kamen Unterstützer rüber in unser Restaurant und haben geschimpft: "Was macht Ihr hier, verschwindet!"

Zur Person "Vertikal Berlin" - Claire d'Orsay Claire d'Orsay stammt aus New York City. Die 32-Jährige hat Kinder- und Jugendpsychiatrie studiert und bereits während ihres Studiums in der Gastronomie gearbeitet. Mit ihrer Partnerin zog sie 2010 in deren Heimatstadt Berlin. Vor drei Jahren gründete d'Orsay ein Geschäft für Bilderrahmen in der Reichenberger Straße. Anfang 2017 eröffnete sie das Restaurant "Vertikal" an der Ecke zur Glogauer Straße. Dort arbeiten heute je nach Auslastung zwischen sechs und zehn Angestellten.

Wen haben Sie verdrängt? Niemanden, das Haus ist ein Neubau, früher war hier ein Parkplatz. Ich zahle pro Quadratmeter so viel Miete, wie das "Filou" jetzt. Mittagessen kostet bei uns zwischen fünf und 8,90 Euro. Ist das zu viel? Darf ich hier nichts Neues aufmachen? Kein Restaurant? Was dann? Und wer entscheidet denn darüber? Wenn es darum geht, die Suppe für die billiger zu machen, die sie sich sonst nicht leisten können, können wir darüber sprechen. Ich habe 50 Plätze hier, ich halte das aus. Aber es redet ja keiner, um mir mal zu sagen, was er will. Ich nenne diese Angreifer inzwischen nur noch "Geister". Vor ein paar Wochen haben Sie auf einem Schild vor der Tür "Suppe umsonst gegen Vandalismus" angeboten. Hat das jemanden zum Reden gebracht? Leider nicht, das fand ich schade. Am gleichen Abend gab es einen Protest vor dem Haus gegen die Kündigung vom "Filou", mit mir unterhalten wollte sich trotzdem niemand. Stattdessen spucken hier fast jeden Tag Leute an unsere Fenster und rennen weg. Vor drei Wochen haben welche kurz vor unserem Feierabend absichtlich Bauschaum an unsere Rolläden gesprüht und haben sie damit kaputt gemacht. Später wurde unsere Klingelanlage rausgerissen und "Auslander Bonzen raus!" an die Fassade gesprüht. Die Leute aus dem "Filou" haben uns danach Croissants vorbeigebracht, das fand ich sehr nett.

Wie machen Sie jetzt weiter? Vielleicht muss ich noch mehr Gesicht zeigen, mehr erklären, wer wir sind. Ich will das hier integrieren. Bei uns arbeiten Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Syrien, Venezuela - alle sprechen deutsch, das war mir sehr wichtig. Ich möchte auf keinen Fall einen Ort, von dem sich Leute aus dem Kiez ausgegrenzt fühlen. Wir haben erst wenige Wochen auf, ich hatte einfach noch nicht die Zeit, mich bei meinen Nachbarn vorzustellen, das will ich aber unbedingt. Vielleicht gehe ich später rüber zur Kita und frage die Kinder, ob sie unsere kaputten Scheiben anmalen wollen. Das Gespräch führte Sebastian Schneider, rbb|24