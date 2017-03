Interview | Fasten bis Ostern - "Ein Schokoladen-Osterei, gleich morgens, auf leeren Magen"

Kein Alkohol, kaum Süßes, weniger Fleisch, Fernsehen und Zigaretten: Verzicht ist en vogue. Knapp 60 Prozent der Deutschen wollen in diesem Jahr fasten. Inforadio-Redakteurin Ulrike Bieritz über Jesus in der Wüste, die DDR und Entschleunigung.

rbb|24: Frau Bieritz, Sie fasten, seit Sie 14 Jahre alt sind. Warum?

Ulrike Bieritz: Ich habe mich im Konfirmandenunterricht das erste Mal mit dem vorösterlichen, dem christlichen Fasten, beschäftigt. Damals habe ich dann auf Süßes verzichtet – der Klassiker. Es ging und geht aber nicht so sehr um den Verzicht. Die Motivation war für mich, mir zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Und es war ja auch ein kleiner Akt des Widerstandes in der DDR, den anderen zu zeigen, ich bin anders als ihr. Seither faste ich jedes Jahr. Heute ist es so, dass mir etwas fehlen würde, wenn ich nicht fasten würde. Ich hätte ein schlechtes Gewissen.

Wie fasten Sie heute?

Ich trinke keinen Kaffee und keinen Alkohol, esse keinen Kuchen, kein weißes Mehl… Aber es geht ja nicht nur ums Essen und Trinken. Sondern? Für mich geht es in diesen sieben Wochen darum, ganz bewusst zu gucken, was ich eigentlich brauche. Deswegen setze ich mir jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt. Ich fahre zum Beispiel seit einigen Jahren in Berlin eigentlich überhaupt nicht mehr Auto – das ist das Ergebnis einer Fastenzeit, in der ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen bin. In diesem Jahr will ich endlich mal Klamotten und Bücher aussortieren, ganz radikal. Ich will mich von Sachen trennen und prüfen, was ist mir wirklich wichtig und wovon trenne ich mich? Das alles kann man doch zu jeder Jahreszeit machen. Das stimmt, aber für mich ist der Ursprung des Fastens wichtig, dieser äußere Anlass zu sagen: Jetzt kommt die Zeit, in der ich ganz bewusst auf bestimmte Dinge verzichte. Und für mich steckt mehr dahinter, ich mache es aus religiösen Gründen, auch wenn das pathetisch klingt. Für mich sind diese sieben Wochen vor Ostern wirklich eine wichtige Zeit.

Gelten Sie als fastende Christin im traditionell wenig religiösen Berlin als Exotin?

Als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich in der Fastenzeit oft die Einzige, die auf Partys oder bei Abendessen gesagt hat, dass sie jetzt kein Alkohol trinkt. Damals galt ich dann noch als Spaßbremse. Aber in den letzten Jahren haben das immer mehr Leute gemacht, auch solche, die sonst überhaupt keinen kirchlichen Bezug haben. Gleichzeitig gibt es keinen großen Zulauf in den Kirchen. Nein, überhaupt nicht. Die Leute gehen deswegen auch nicht häufiger in den Gottesdienst. Fasten ist letztlich eine gesellschaftliche Sache, die etwas mit unserer Kultur zu tun hat, quasi eine alte abendländische Tradition. Warum Ostern gefeiert wird, wissen viele nicht, aber dass in den sieben Wochen davor gefastet wird, ist den meisten bekannt. Und alle Religionen kennen ja Fasten. Gefastet wird seit vielen Tausend Jahren. Und es ist gerade im religiösen Kontext die Zeit des Innehaltens, der Vorbereitung auf ein großes Ereignis. Ostern ist nun mal das größte Fest für Christen.

Zur Person Ulrike Bieritz Aufgewachsen in Sachsen

Theologie-Studium in Thüringen

berichtete als ORB-Korrespondentin aus Bonn, aus dem ARD-Hauptstadtstudio und für Radioeins aus dem Potsdamer Landtag

Seit Ende 2009 Redakteurin bei Inforadio in der Kirchenredaktion





Warum dauert die Fastenzeit genau 40 Tage?

Das geht auf eine alte Tradition zurück: Moses war 40 Tage auf dem Berg Sinai, wo er die zehn Gebote empfing; Jesus war 40 Tage in der Wüste, um sich auf seine Predigttätigkeit vorzubereiten. Wenn man die Zeit durchrechnet, sind es mehr als 40 Tage, das liegt daran, dass sonntags nicht gefastet wird. In der katholischen Kirche sind übrigens Kranke, Schwangere und Reisende vom Fasten ausgenommen, ähnlich wie in der muslimischen Tradition.

Wie unterscheiden sich die jährlichen evangelischen und katholischen Fastenaktionen sonst?

Die katholische Kirche nimmt sich immer ein Land vor, an das besonders gedacht wird und für das dann auch gespendet wird, in diesem Jahr ist es Burkina Faso. Und in der evangelischen Kirche wird jedes Jahr das Motto "Sieben Woche ohne ..." ergänzt, in diesem Jahr soll der Verzicht dem "Sofort" gelten. Es geht um Entschleunigung, ums Innehalten, um Achtsamkeit. Dass man mal ein bisschen auf sich achtet und auf seine Nächsten. Denn Fasten ist ja keine Sache, die man nur für sich macht, sondern auch ein mit anderen und auch ein bisschen für andere. Es geht auch darum, Gutes zu tun in dieser Zeit. Aber gerade dieser Teil kommt doch beim Fasten heute meist zu kurz, oder? Da geht es doch viel ums Ich. Total. Aber ein wichtiges christliches Prinzip heißt ja: Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Und die Voraussetzung ist, ich muss mich erstmal selbst lieben, damit ich meinen Nächsten lieben kann. Natürlich geht es vielen um Selbstoptimierung, klar. Aber wenn dafür der eine oder andere ein Schwein weniger isst, dann kommt es ja auch der Welt und dem Klima zugute.

Aktion der evangelischen Landeskirche Fasten fürs Klima Die evangelische Landeskirche ruft zu einer Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit unter dem Motto "So viel du brauchst" auf. Es gehe darum, sich Zeit zu nehmen, um das eigene Handeln im Alltag zu überdenken, so die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Jede Woche sollen andere Schwerpunkte gesetzt werden.





Wie begehen Sie das Ende der Fastenzeit?

Das ist ein großes Ritual. Der Karsamstag ist ja noch ein Fastentag. Am Ostersonntag geht es dann früh um sechs in die Kirche, manche fangen auch schon um fünf an. Diese frühe Stunde der Osternacht wird in sehr schönen Gottesdiensten gefeiert, mit viel Musik. Und währenddessen geht langsam die Sonne auf und erleuchtet die dunklen Kirchen nach und nach mit Licht. Die Kirchen sind ja deswegen extra so gebaut, dass in der Osternacht hinter dem Altar die Sonne aufgeht. Und dann geht es los zu einem opulenten Osterfrühstück. In manchen Gemeinden wird gemeinsam gefrühstückt, wir machen das immer im Freundeskreis. Man muss sich dann auch richtig belohnen. Und feiern – der Ostersonntag ist ja ein besonderer Tag. Worauf freuen Sie sich dann am meisten? Das Schönste ist das allererste Schokoladen-Osterei, gleich morgens, auf leeren Magen. Und die erste Tasse Kaffee. Das Interview führte Sarah Mühlberger, rbb|24