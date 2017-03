Interview | WWF warnt vor eingeschleppten Arten - "Vor allem die Kleinstlebewesen sind ein Problem"

22.03.17 | 07:40 Uhr

Der Frühling startet, aber Rebhuhn, Feldlerche oder Spatz sind vielerorts in Berlin und Brandenburgs nicht mehr da. Schuld daran ist der sorglose Umgang mit Vielfalt und Artenschutz, sagt Roland Gramling vom WWF im Interview.

170 Millionen Euro Schaden, jahrzehntelanges Sterben und tote Vögel unter leeren Nestern: Was sich nach Schlachtfeld anhört, ist in Wirklichkeit Natur. Die heimische Flora und Fauna kämpft natürlich gegen den Klimawandel und mindestens genauso hart ringt die regionale Natur mit ausgesprochen agressiven Pflanzen und Tieren. Diese Neugeschöpfe sind nicht etwa böse, sondern lediglich anders, und dieses Anderssein fordert von der heimischen Natur kraftraubende Anpassungsprozesse. Roland Gramling, Sprecher des World Wide Fund For Nature (WWF), rät: Keine Angst vor dem Frühling, der ist schön wie jedes Jahr. Allerdings erinnert der Umweltaktivist daran, dass die Natur Pflege und Sorgfalt braucht.

Herr Gramling, die Frühblüher sind an einigen Stellen schon seit ein paar Tagen draußen, einige Tiere haben bereits Nachwuchs - hohe Zeit also für den Naturfreund, rauszugehen. Wo zieht es die Biologen hin, wo sprießt es besonders?

Wir sind immer in der Natur, meine Kollegen und ich. Auch im Winter. Und die Orte sind auch ganz unterschiedlich. Aber natürlich ist der Frühling für Flora und Fauna besonders wichtig. Einerseits hat man in den großen Naturgebieten den besonderen Hauch von Wildnis. Andererseits aber sieht man es auch in den großen Städten, in Berlin, in Potsdam oder in Brandenburg/Havel sprießen. Und wir beobachten auch dort, wo die großen Monokulturen auf den Feldern gepflegt werden, wie es sprießt, nur dort eben nicht so üppig und vielfältig. Gerade in den Ballungsräumen gibt es mittlerweile viele bedrohte Pflanzen und Tiere, die sich hier wieder ansiedeln konnten, Greifvögel etwa, oder Fledermäuse. Also: Man muss als Berliner nicht nach Brandenburg, um den Frühling zu erleben.

Im Fokus Ihrer Arbeit stehen der Schutz und die Bewahrung der Natur und damit auch der Artenschutz. Haben Sie da vielleicht im Frühling besonderen Grund zur Sorge, weil einige Arten schon gar nicht mehr sprießen, einige bedrohte Tiere nicht mehr auftauchen, weil sie den Winter nicht überlebt haben?

Für Tiere und Pflanzen, die hier heimisch sind, ist der Winter kein Problem. Manche brauchen den Winter sogar. Aber natürlich sehen wir dann, wenn es warm wird, beispielsweise wie Rebhuhn, Feldlerche oder Spatz einfach nicht mehr da sind. Aber daran ist nicht der Winter schuld, sondern der Mensch. Oder die Wildkräuter. Seit 1950 hat sich die Zahl der Wildkräuter in und um die Äcker an vielen Stellen um 95 bis 99 Prozent reduziert. Sie sind einfach nicht mehr da. Auch in Brandenburg.

WWF-Sprecher Roland Gramling Man muss als Berliner nicht nach Brandenburg, um den Frühling zu erleben

Gibt es denn nicht eben gerade jetzt zu Frühlingsbeginn besondere Anzeiger, dass die Ausbreitung der nichtheimischen Tiere und Pflanzen vielleicht abnimmt oder zunimmt?

Das Problem der invasiven Tier- und Pflanzenarten ist nur ein Aspekt. Waschbär, Marderhund, Bisamratte - die kennt man. Und: Die sind zu jeder Jahreszeit ein Problem. Aber ja, das stimmt: Bei den Pflanzen werden die Probleme durch die eingeschleppten Arten mit der Vegetation wieder sichtbar. Das Indische Springkraut etwa - sogar im Stadtgebiet von Brandenburg/Havel - oder der Riesenbärenklau, der alles zuwuchert und anderen Pflanzen buchstäblich den Platz nimmt - die sieht man jetzt schon bald.

Welche Felder geben da mehr Anlass zur Sorge: die Tierwelt oder die Pflanzenwelt?

Das kann man nicht gegeneinander aufrechnen. Grundsätzlich aber kann man sagen, dass vor allem die Kleinstlebewesen ein Problem sind: Da lässt sich schwer eingreifen. Zum Beispiel der Amerikanische Flusskrebs. Der lässt für die heimischen Krebse schlicht nichts mehr übrig, so dass die Population der kleineren heimischen Flusskrebse deutlich zurückgeht. Und das sind auch die Folgeeffekte. Da kann man die Folgen der Ausbreitung des Waschbären nehmen: Der sorgt bei anderen Arten, etwa bei den Vögeln, also nicht nur bei den Konkurrenten im Revier, sondern bei den Nachbarn sozusagen, für eine Reduzierung der Arten: Der Waschbär erlegt vor allem die Jungvögel und raubt die Nester aus.

Hintergrund Neophyten und Neozoen Arten aus geografisch entfernten Gebieten nennen die Biologen "Neophyten" (Pflanzen) und "Neozoen" (Tiere), zusammen "Neobiota". Hauptursache für die Verbreitung dieser nichtregionalen Arten in der heimischen Natur ist der Mensch. Sie werden als kleine und große Mitbringsel des internationalen Güterverkehrs eingeschleppt, oder absichtlich von Menschen aus entfernten Naturräumen mitgebracht. Weil die neuen Arten unter Umständen hier keine natürlichen Feinde haben, können sie sich oft leicht vermehren und konkurrieren so mit heimischen Arten.

Die Tigermücke hat schon für Schlagzeilen gesorgt, ebenso wie seit Jahren der asiatische Marienkäfer, der Riesenbärenklau und seit Jahrzehnten die spätblühende Traubenkirsche. Was aber sind Arten, die ihre Kollegen vielleicht gerade entdeckt und als Neueinwanderer identifiziert haben? In den letzten Monaten gab es da keine bahnbrechenden Entwicklungen durch invasive Arten. Der Stand ist schlimm genug: Rund 170 Millionen Euro jährlich beträgt der Schaden. Diese Summe zeigt: Man kann den Schaden nicht nur ökologisch auflisten, sondern ganz schlicht bilanzieren. Waschbär oder Marderhund wurden vorsätzlich oder fahrlässig ausgesetzt. Jeder ist hier also gefordert, aufzupassen und kann so Schäden reduzieren.

Und was kann da dann der Berliner tun und wo sehen Sie für den Brandenburger vielleicht Handlungsbedarf, um dieser Invasion der ortsfremden Tiere und Pflanzen zu begegnen?

Jeder sollte hier aufpassen. Es gibt da natürlich immer sehr spektakuläre Fälle, wie etwa die Schnappschildkröte aus Amerika, die man in Bayern fand. Aber eigentlich sind es viel eher kleine Tiere, die für Probleme sorgen, etwa die Schwebegarnelen, die aus den Meeren in unsere heimischen Flüsse und Seen gerieten.

Einmal verbreitet, ist es schwer, das rückgängig zu machen, richtig?

Wann sich einmal solch ein Tier oder eine Pflanze festgesetzt hat, ist es unmöglich, die wieder loszuwerden. Zum Problem werden diese nichtheimischen Arten vor allem dort, wo die heimischen Arten in ihren Lebensräumen schwach sind. Naturparks, Reservate - etwa das Untere Odertal - sind hier eben stärker, weil sie geschützt sind. Aber auch in Städten zeigt sich erstaunliches: Sie bieten Vielfalt und geschützte Räume: Kleingärten, Flüsse, Seen, Wälder, alte Gebäude, alte Gräben, kleine landwirtschaftliche Flächen, Häusergiebel, Industriebrachen. Hier findet etwa ein Falke ähnliche Schluchten wie in der Natur. Wenn er dann auch noch nicht gejagt wird... Was jeder in der Stadt sehen kann, beim Radfahren durch den Tiergarten etwa, sind Füchse, Kaninchen oder Wildschweine. Und bei den Wildschweinen sieht man es dann auch noch später, dass sie da waren: Sie wühlen alles um. Also: Berlin ist vielfältig.

Die Stadt ist also vielfältiger als das Land?

Vielfältiger? Nein, so kann man es nicht verallgemeinern. Es gibt auch in Brandenburg Erfolgsgeschichten: die Rückkehr der Wölfe, die geschützten Fledermaus-Quartiere oder der Biber. Und dann natürlich der Kranich.

Erfolgsgeschichten geibt es also auch einige, aber gleichzeitig viele Probleme. Können sich Biologen bei diesen vielen Problemen noch so richtig auf den Frühling freuen?

Natur ist immer ein Erlebnis und das ist besonders groß im Frühling und im Sommer. Aber die Probleme zeigen auch um so deutlicher, dass wir eben diese Natur schützen müssen.

Das Interview mit Roland Gramling führte Stefan Ruwoldt für rbb|24