Der ZDF-Satiriker und ehemalige radioeins-Moderator Jan Böhmermann geht in Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts Hamburg. Das meldet die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Samstagsausgabe. Das Gericht hatte große Teile seines Schmähgedichts gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verboten. Die Berufung hatte Böhmermanns Anwalt Christian Schertz eingelegt.

Böhmermann hatte unter dem Titel "Schmähkritik" in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" am 31. März vergangenen Jahres teils wüste Beschimpfungen gegen Erdogan vorgetragen und ihm unter anderem Sex mit Tieren unterstellt und ihn in die Nähe von Kinderpornografie gerückt. Zur Begründung stellte der Moderator seinem Auftritt voran, er wolle den Unterschied zwischen erlaubter Satire und in Deutschland verbotener Schmähkritik erklären.

Das Landgericht untersagte am 10. Februar dem Satiriker, weite Teile des Gedichtes zu wiederholen. Die strittigen Passagen berührten das allgemeine Persönlichkeitsrecht Erdogans im Kernbereich, hieß es zur Begründung. Schertz sagte der "Süddeutschen Zeitung" nun, das Gericht habe den aktuellen Gesamtkontext nicht berücksichtigt. Erdogan schränke die Grundrechte in der Türkei systematisch ein und lasse Kritiker und

Journalisten inhaftieren.

Die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Hamburg wird laut dem Zeitungsbericht vermutlich erst in Monaten stattfinden. Die zuständige Kammer gelte als chronisch überlastet.