Keime in Berliner öffentlichen Verkehrsmitteln - Die Enterokokke lauert in der U-Bahn

22.03.17 | 06:27 Uhr

Ob kugelförmig, Stäbchen oder Fäden - Bakterien haften überall. Besonderen Ekelfaktor bietet eine Infektion in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Online-Reinigung hat Metropolen verglichen. Das Ergebnis: Die Berliner Öffis sind schmuddelig - es geht aber schlimmer.

Einmal Festhalten in der U-Bahn - schon klebt ein ordentlicher Keim-Mix an der Haut des Passagiers. Die Online-Reinigung zipjet hat Abstriche in U-Bahnen, Bussen, Taxis und Zügen in drei europäischen Metropolen gemacht und die Proben von einem Mannheimer Labor auswerten lassen. Das Ergebnis: Bakterien satt in Berlin, London und Paris.



Den Angaben zufolge sind in den Berliner U-Bahnen besonders häufig Enterokokken anzutreffen, die in den Ausscheidungen von Mensch und Tier entstehen. Ansonsten seien vor allem Erreger gefunden worden, die in der natürlichen Hautflora von Mensch und Tier vorkämen. In den U-Bahnen von Paris und London sieht es hingegen schlimmer aus: Besonders häufig seien dort Streptokokken und Keime gefunden worden, die Ohren- oder Lungenentzündungen auslösen können, heißt es.



Diese Keime waren dem Bericht zufolge allerdings auch in Berliner Straßenbahnen in hoher Konzentration zu finden - und in mittlerer Konzentration in den Berliner Bussen. Kleiner Trost: In den Bussen in Paris und London lag die Anzahl dieser Keime deutlich höher.



Taxen in Paris und London besonders verkeimt

Aufs Taxi umzusteigen scheint allerdings keine gute Idee: Am schlechtesten schnitten dem Test zufolge in jeder Stadt diese Transportmittel ab. In London und Paris seien in den Taxen neben den üblichen Keimen der öffentlichen Verkehrsmittel noch "aerobe Sporenbildner" gefunden, die Lebensmittelvergiftungen verursachen können, heißt es. In Berlin waren es nur die üblichen Verdächtigen (Enterokokken). Daher - fröhlich rein in die Öffis. Und: Einfach öfter die Hände waschen!