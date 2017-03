Kirchenasyl in Berlin - Letzte Chance gegen eine Abschiebung

06.03.17 | 11:17 Uhr

Kirchenasyl – das bedeutet heute, dass Flüchtlinge ohne legalen Aufenthaltsstatus von einer Gemeinde oder Pfarrei vorübergehend aufgenommen werden. Für immer mehr Menschen ist es die letzte Hoffnung darauf, dass ihr Asylverfahren erneut geprüft wird. Von Carmen Gräf

Mehr als 500 Menschen leben derzeit in Kirchenasyl in Deutschland – und es werden Jahr für Jahr mehr. Doch warum ist das so? Genia Schenke Plisch von der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche erklärt das unter anderem damit, dass in den letzten Jahren mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Ein weiterer Grund sei, dass das Kirchenasyl in den Medien viel Beachtung fand. "Dadurch dass in den letzten Jahren auf Kirchenseite zur Willkommenskultur aufgerufen wurde, man sich vermehrt um Flüchtlinge kümmert, sehen viele Gemeinden nicht ein, sich erst um diese Flüchtlinge zu kümmern, sie in ihre Gemeinde zu integrieren – und dann heißt es, die Person wird abgeschoben. Der ist ja schon einer von uns und den wollen wir jetzt nicht wieder weglassen – das höre ich von ganz vielen Gemeinden", sagt sie.

Kirchenasyl wird toleriert

Die Flüchtlinge wenden sich meist direkt an die Gemeinden. Sie haben keinen rechtlichen Anspruch auf Kirchenasyl, aber wenn sie es bekommen, wird das von den Behörden toleriert. Vor zwei Jahren trafen die beiden großen Kirchen in Deutschland eine Vereinbarung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dieses prüft nun jeden einzelnen Kirchenasyl-Fall noch einmal – und das geht in der Regel gut aus. Für die meisten Kirchenasyl-Betroffenen gelten nämlich die Dublin-Regeln: Sie sind über ein anderes EU-Land nach Deutschland gekommen und müssten eigentlich dort auch ihren Asylantrag stellen.

So wie Mohammed Bahrami [Name geändert] aus Afghanistan: "Ich habe drei Monate gebraucht, um mich nach Berlin durchzuschlagen. In Ungarn nahm die Polizei Fingerabdrücke von mir ab – und das gilt als Asylantrag. Deshalb sollte ich innerhalb von 25 Tagen dorthin zurückkehren", sagt er.

Kirchengemeinde in Pankow nahm afghanischen Asylbewerber auf

Weil ihm in Ungarn wie vielen anderen Flüchtlingen willkürliche Haft und Obdachlosigkeit drohen, tauchte Bahrami unter. Tagelang lebte er auf der Straße, bis ihm ein Anwalt Kirchenasyl empfahl. Die Hoffungskirchengemeinde in Pankow hat ihn aufgenommen. Die Pfarrerin Margarete Trende kennt die Geschichte Bahramis, der in Afghanistan für die NATO als Dolmetscher gearbeitet hat. "Nach dem Abzug der Amerikaner wurde er erst hofiert, indem man ihn versprach, dass er ein politisches Amt bekommen kann. Das hat er abgelehnt. Dann wurde er angehalten, einen LKW zu fahren und eine Bombe zu legen – es hat sich gesteigert, bis er bedroht wurde. Und als eben auch seine gesamte Familie bedroht wurde von den Taliban, ist er halt geflohen", sagt sie. Nun konnte Mohammed Bahrami erreichen, dass sein Asylverfahren in Deutschland abgewickelt wird. Nach dem Kirchenasyl ist er in eine Gemeinschaftsunterkunft in Moabit gezogen.

Die Gemeinde kümmert sich auch um soziale Kontakte

Die Hoffnungskirchengemeinde betreut derzeit vier Kirchenasyl-Fälle. Die Geflüchteten müssen nicht unbedingt in der Kirche wohnen. Man miete eine Wohnung im Gemeindegebiet an, und die Gemeinde kümmere sich auch darum, dass die Menschen soziale Kontakte hätten, erklärt die Pfarrerin Trende. "Wir treffen uns mit Freundeskreisen oder holen sie in unsere Gemeinde zu Veranstaltungen, geben ihnen Geld, pro Mensch 200 Euro im Monat, sorgen dafür, dass sie Tickets bekommen und sich auch halbwegs frei in der Stadt bewegen können. Die Menschen, die im Kirchenasyl leben, sind nicht den ganzen Tag im Zimmer."



Vor den Behörden müssen sie sich nicht verstecken, denn es gibt eine Vereinbarung zwischen Staat und Kirche, nach der Menschen im Kirchenasyl geschützt sind: "Sie bekommen von uns als Gemeinde eine Art "Ausweis", auf dem steht, dass sie sich zurzeit im Kirchenasyl befinden", sagt Trende.

Kirchenasyl ist kein Rechtsbruch

Finanziert wird das Kirchenasyl von der Gemeinde, vom Kirchenkreis und dem Verein Asyl in der Kirche: "Wir haben in unserer Gemeinde einen Flüchtlingsnothilfefonds, für den wir regelmäßig im Gottesdienst sammeln. Und da hoffen wir immer, dass genug Geld reinkommt, um diese Menschen auch zu unterstützen." Die Gemeinde selbst holt sich Hilfe vom Verein Asyl in der Kirche. Genia Schwenke-Plisch berät sie, etwa zum Thema Krankenversicherung von Flüchtlingen oder zu den Räumlichkeiten: "Wir haben keine Dusche, nur ein Waschbecken, das kann man dem ja nicht zumuten – solche Fragen beschäftigen dann viele Gemeinden", sagt Schwenke-Plisch. Kirchenasyl sei kein Rechtsbruch, betont die Pfarrerin Trende. Für sie als Christin sei es selbstverständlich, Menschen in Not zu helfen. Außerdem würden dabei beide Seiten beschenkt, die Hilfesuchenden wie auch die Helfenden. "Durch die Begegnungen mit diesen Menschen kommt die Welt in unsere Kirchen hinein – und wir merken ja, dass unser Glaube nicht an unseren Kirchenmauern endet, sondern darüber hinausgeht." Mohammed Bahrami ist für diese Hilfe dankbar. Er lernt derzeit Deutsch und sagt, er wolle später als Computerfachmann arbeiten. "Die Christen der Hoffnungskirchen-Gemeinde haben mir als Moslem geholfen. Das Kirchenasyl war meine letzte Chance."