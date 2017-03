Eine frühere Kita-Leiterin in Cottbus ist am Donnerstag zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der erlassene Strafbefehl gegen die 59-Jährige sei rechtskräftig, teilte das Amtsgericht mit.

Die damalige Kita-Leiterin soll beispielsweise den Kopf eines Kindes festgehalten haben, um Brot in dessen Mund zu stecken. Auch Fleischbrei und Linsen sollten die Kleinen essen, obwohl sie es nicht wollten. Das Essen habe die Frau in ihren Rachen geschoben. So sei es auch vorgekommen, dass das Essen im Mund überquoll, hieß es vom Gericht. Weiter wurde der Frau vorgeworfen, Kinder im Schlafsack festgebunden zu haben, so dass sie sich nicht mehr bewegen konnten.



Die Frau muss laut Strafbefehl neben der Bewährungsstrafe zudem 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung - den Weißen Ring - zahlen. Der Verein unterstützt Kriminalitätsopfer und will Straftaten verhindern. Die Bewährungszeit für die Freiheitsstrafe gegen die ehemalige Kita-Leiterin, beträgt drei Jahre, wie das Gericht mitteilte.