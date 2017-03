Mit einem speziellen Schlag-Handschuh soll ein Berliner Supermarkt-Leiter einen Ladendieb so verprügelt haben, dass dieser drei Tage später starb. Nun steht er vor Gericht und könnte, so fordert es zumindest der Staatsanwalt, für die Tat lange ins Gefängnis kommen.

Im Prozess gegen einen Supermarkt-Chef, der einen Ladendieb tödlich verletzt haben soll, fordert der Staatsanwalt eine Strafe von vier Jahren Gefängnis. Der 29-jährige Angeklagte habe dem "friedfertigen, alkoholisierten, vor ihm kauernden und bereits verletzten Mann" mindestens einen heftigen Schlag mit einem Quarzsandhandschuh in das Gesicht versetzt, sagte der Ankläger am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Der Ankläger plädierte auf einen Schuldspruch wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das Urteil soll am 27. März verkündet werden.

Der Chef eines Marktes im Stadtteil Lichtenberg hatte den obdachlosen Mann im September 2016 beim Diebstahl einer Flasche Weinbrand erwischt, ihn in einen hinteren Raum geführt und geschlagen. Der 34-Jährige war drei Tage später an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas verstorben.

Umstritten ist im Prozess, ob der Schlag des Angeklagten ursächlich für den Tod des Mannes war. Die Verteidigerin sagte, die Kausalität sei nicht mit letzter Sicherheit festzustellen. Der 34-Jährige sei bereits eine Woche zuvor am Kopf verletzt worden.



Fest stehe aber, dass ihr Mandant "eine Art Selbstjustiz ausgeübt, sich menschenverachtend" verhalten habe, hieß es. Die Anwältin beantragte eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Fall mutmaßlicher Selbstjustiz in einem Supermarkt sorgte bundesweit für Aufsehen. Gegen weitere Mitarbeiter des Angeklagten werde ermittelt, hieß es am Rande des Prozesses. Vor Gericht sagte der angeklagte 29-Jährige aus, er und andere Angestellte seien wegen der vielen Diebstähle

und auch Bedrohungen durch Kriminelle "gefrustet" gewesen und hätten sich "nicht immer an den Verhaltenskodex gehalten". In etwa 90 Prozent der Diebstähle sei aber die Polizei gerufen worden.